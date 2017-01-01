У Пентагоні повідомили про чотири небезпечні зближення літаків РФ і НАТО

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командувач ВПС США в Європі генерал Тод Волтерс

Зближення пов'язали з помилками російських пілотів і ймовірними політичними сигналами з боку Москви

У лютому за одну добу сталося відразу чотири небезпечних зближення літаків Повітряно-космічних сил Росії і ВПС країн НАТО.

Про це заявив командувач ВПС США в Європі і Африці генерал Тод Волтерс, - про це повідомляє Defense News.

Інциденти, за словами Волтерса, відбулися 10 лютого.

У трьох випадках з російського боку брали участь фронтові бомбардувальники Су-24, ще в одному — літак Іл-38. Зближення генерал пов'язав з помилками російських пілотів і ймовірними політичними сигналами з боку Москви.

Американська сторона, за його твердженням, намагається обговорювати з російськими військовими цю проблему, однак це не завжди виходить.