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    У Пентагоні повідомили про чотири небезпечні зближення літаків РФ і НАТО

    • Сьогодні, 06:48
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    <span>командувач ВПС США в Європі генерал Тод Волтерс</span>
    командувач ВПС США в Європі генерал Тод Волтерс

    Зближення пов'язали з помилками російських пілотів і ймовірними політичними сигналами з боку Москви

    У лютому за одну добу сталося відразу чотири небезпечних зближення літаків Повітряно-космічних сил Росії і ВПС країн НАТО.

    Про це заявив командувач ВПС США в Європі і Африці генерал Тод Волтерс, - про це повідомляє Defense News.

    Інциденти, за словами Волтерса, відбулися 10 лютого.

    У трьох випадках з російського боку брали участь фронтові бомбардувальники Су-24, ще в одному — літак Іл-38. Зближення генерал пов'язав з помилками російських пілотів і ймовірними політичними сигналами з боку Москви.

    Американська сторона, за його твердженням, намагається обговорювати з російськими військовими цю проблему, однак це не завжди виходить.

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