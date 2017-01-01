У Пентагоні прогнозують, що Мінські угоди не будуть виконані в 2018 році

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РФ навряд чи відмовиться від дестабілізуючих дій на Донбасі, зазначили в Пентагоні

Мінські угоди залишаться невиконаними протягом 2018 року.

Про це йдеться в доповіді директора Агентства військової розвідки Пентагону генерал-лейтенанта Вінсента Стюарта перед комітетом Сенату США з питань збройних сил.

Стюарт відзначив, що РФ « навряд чи відмовиться від дестабілізуючих дій на Донбасі » .

«Насильство уздовж лінії зіткнення, ймовірно, буде залишатися обмеженим до рівня невеликих боїв, хоча Росія зберігає готовність до ескалації конфлікту», – сказав глава розвідки Пентагону.

Також він звернув увагу на вкладення Росією ресурсів у модернізацію військового потенціалу.