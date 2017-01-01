У Пентагоні прогнозують, що Мінські угоди не будуть виконані в 2018 році
- Сьогодні, 06:45
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РФ навряд чи відмовиться від дестабілізуючих дій на Донбасі, зазначили в Пентагоні
Мінські угоди залишаться невиконаними протягом 2018 року.
Про це йдеться в доповіді директора Агентства військової розвідки Пентагону генерал-лейтенанта Вінсента Стюарта перед комітетом Сенату США з питань збройних сил.
Стюарт відзначив, що РФ «навряд чи відмовиться від дестабілізуючих дій на Донбасі».
«Насильство уздовж лінії зіткнення, ймовірно, буде залишатися обмеженим до рівня невеликих боїв, хоча Росія зберігає готовність до ескалації конфлікту», – сказав глава розвідки Пентагону.
Також він звернув увагу на вкладення Росією ресурсів у модернізацію військового потенціалу.