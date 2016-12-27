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    У Пентагоні заявили про вбивство одного з лідерів «Аль-Каїди» у Сирії

    • Сьогодні, 06:41
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    За повідомленням Пентагону, «він пов’язаний з плануванням нападів на Заході»

    Військові США повідомляють про вбивство одного з лідерів угруповання «Аль-Каїда» під час авіаударів біля сирійського міста Ідліб 17 січня.

    19 січня у Пентагоні ідентифікували загиблого як Мохаммада Хабіба Буссадуна ат-Тунісі, громадянина Тунісу і «лідера закордонних операцій».

    За повідомленням Пентагону, «він пов’язаний з плануванням нападів на Заході».

    Мохаммад Хабіб Буссадун ат-Тунісі прибув до Сирії у 2014 році. До цього він кілька років провів у Європі та на Близькому Сході, де мав тісні зв’язки з екстремістами, зазначили у Пентагоні.

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