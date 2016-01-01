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    У російських магазинах почали вилучати смертельний «Боярышник»

    • Вчора, 17:20
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    Документів на контрафактну спиртовмісну продукцію у власників магазину не було

    Правоохоронці виявили в одному з магазинів Пензи 182 флакони спиртовмісної рідини без супровідних документів, повідомляє «Интерфакс».

    Реалізацією екстракту глоду («Боярышник») у флаконах ємністю 100 мл займався магазин «Хозяюшка» на вулиці Калініна в Первомайському районі міста, йдеться в повідомленні.

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    Зазначається, що продукцію сумнівної якості було вилучено з магазину.

    Нагадаємо, минулих вихідних у мікрорайоні Ново-Леніно Іркутська сталося масове отруєння сурогатним алкоголем. Від отруєння загинуло понад 60 осіб.

    За попередніми даними, всі, хто отруївся, вживали спиртовмісну рідину – косметичний засіб «Боярышник». Міністерство охорони здоров’я регіону повідомило, що отруєння викликав метиловий спирт, або метанол, який містився в концентраті, хоча на упаковці в складі значився етиловий спирт.

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