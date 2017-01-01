У передмісті Кишинева можлива повінь

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point.md Наслідки негоди у Молдові

Молдавські рятувальники відкачують воду з озер

Ризику повеней у Кишиневі більше немає. Але в передмістях загроза зберігається. Про це йдеться у повідомленні Служби надвичайних ситуацій.

Йдеться про те, що рівень води в озері в Гретьєшть різко зріс. Також зберігається ризик повеней у Бассарабському районі, де з берегів може вийти озеро.

«При необхідності використовуємо спецтехніку, щоб відкачати воду, перенаправити потік і не допустити затоплення траси, по якій їздить громадський транспорт. Складна ситуація на озері в Садаклієв, на водосховищі в Комраті, на озерах у Денченях, Сурученах і Німорень», – заявив заступник міністра довкілля Віктор Моргоч.

Крім того, лікарі попереджають, що воду з криниць після танення снігу пити не можна.

Нагадаємо, через негоду у столиці Молдови було оголошено надзвичайний стан.

Пізніше закрили і аеропорт у Кишеневі.

Як повідомляв «Главком», весняні морози охопили південь та схід України, зокрема на Полтавщині, Харківщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині випав сніг.

Через негоду було блоковано проїзд у багатьох містах та знеструмлено понад 500 населених пунктів.

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що загинуло чотири особи. Ще дев'ятьох було травмовано.

Джерело: /point.md/ru