У передмісті Мосула під ракетний обстріл потрапила школа, 81 людина загинула



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мосул

Через постійні бої люди ховалися у приміщенні навчального закладу

На заході іракського міста Мосул під ракетний обстріл потрапила школа.

Як повідомляє Anadolu з посиланням на джерела в іракських структурах безпеки, загинула 81 людина.

Удар був нанесений по школі Ель-Вела в західному передмісті Мосула, який контролюється бойовиками угруповання «Ісламська держава». Серед загиблих - 34 чоловіка, 29 жінок і 18 дітей.

Ці люди ховалися в будівлі навчального закладу в зв'язку з триваючими в районі боями між іракськими силовиками і ІДІЛ.

На даний момент немає точної інформації про те, яка зі сторін завдала удару по школі.

Нагадаємо, для відновлення Мосула, західна частина якого зараз частково утримується бойовиками терористичного угрупування «Ісламська держава», будуть потрібні п'ять років і мільярди доларів