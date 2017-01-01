У передмісті Парижа сталася стрілянина, одна людина загинула

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Злочинець втік з місця вбивства

В західному передмісті Парижа - місті Плезир сталася стрілянина. Інцидент виник на парковці біля ресторану мережі швидкого харчування Burger King.

Як повідомила газета Le Parisien, був застрелений один чоловік.

За інформацією видання, злочинець вистрілив кілька разів в чоловіка, який знаходився в припаркованому автомобілі.

Після цього злочинець втік з місця злочину. Поліція розпочала розслідування.

Нагадаємо, на початку тижня у Каїрі бойовики обстріляли поліцейський патруль, троє співробітників поліції Єгипту загинули і п'ятеро отримали поранення.