У перший день літа буде тепло

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У Києві опадів не очікується, температура повітря вдень становитиме від +21 до +23

Погода на сьогодні: 1 червня 2017 року в Україні переважно без опадів, дощі пройдуть лише в окремих областях південно-східної України, температура повітря вдень становитиме від +20 до +28.

Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Згідно з прогнозом синоптиків, на сході України місцями пройдуть дощі з грозами, температура повітря вдень становитиме від +22 до +25.

У центральних регіонах опадів не очікується, вдень температура повітря становитиме від +23 до +27.

На півдні країни місцями пройдуть дощі з грозами, вдень температура очікується від +24 до +28, у Криму вдень температура від +25 до +27 і дощі.

На заході України опадів не очікується, вдень температура становитиме від +21 до +25.

На півночі країни також без опадів, денна температура становитиме від +20 до +23.

У Києві сьогодні опадів не очікується, температура повітря вдень становитиме від +21 до +23, вночі - від +14 до +16.