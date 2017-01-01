У перший день літа буде тепло
- Сьогодні, 08:13
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Розсилка
У Києві опадів не очікується, температура повітря вдень становитиме від +21 до +23
Погода на сьогодні: 1 червня 2017 року в Україні переважно без опадів, дощі пройдуть лише в окремих областях південно-східної України, температура повітря вдень становитиме від +20 до +28.
Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
Згідно з прогнозом синоптиків, на сході України місцями пройдуть дощі з грозами, температура повітря вдень становитиме від +22 до +25.
У центральних регіонах опадів не очікується, вдень температура повітря становитиме від +23 до +27.
На півдні країни місцями пройдуть дощі з грозами, вдень температура очікується від +24 до +28, у Криму вдень температура від +25 до +27 і дощі.
На заході України опадів не очікується, вдень температура становитиме від +21 до +25.
На півночі країни також без опадів, денна температура становитиме від +20 до +23.
У Києві сьогодні опадів не очікується, температура повітря вдень становитиме від +21 до +23, вночі - від +14 до +16.