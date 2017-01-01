У перший день весни буде тепло



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У першій декаді березня температура по Україні вночі буде від 0 до +5 градусів, а вдень +8... +14 градусів

У перший тиждень весни в Україну прийде тепло.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.

«1 березня тепло, 2, 3 і 4 березня тепла погода трохи «їде» на південь, а з 5 березня температура повітря знову почне крутити педалі в теплий бік. Опадів буде мало, лише 2 березня пройде невеликий дощ», – написала Діденко.

Як повідомила начальник відділу метеорологічних прогнозів Людмила Савченко, Укргідрометцентр прогнозує потепління до +8...+14 вдень у першій декаді березня.

«Погода буде вже більш-менш весняною, зима поки що закінчилася. В першій декаді буде погода без опадів. Тільки 2-3 березня пройде атмосферний фронт у західних, північних та подекуди в центральних областях», – сказала вона.

З її слів, у першій декаді березня температура по Україні вночі буде від 0 до +5 градусів, а вдень +8...+14 градусів.

При цьому в окремі дні на півдні і Прикарпатті вдень може бути до +15...+18 градусів.