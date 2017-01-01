У Перу під час посадки загорівся пасажирський Boeing

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На борту літака Peruan Airlines знаходилися 138 пасажирів

У Перу в аеропорту міста Хауха пасажирський літак загорівся під час контакту зі злітно-посадковою смугою при посадці. Про це повідомляє портал RPP.

Повідомляється, що на борту літака Peruan Airlines знаходилися 138 пасажирів.

За словами очевидця, всі вони були вчасно евакуйовані і знаходяться в безпеці.

В результаті інциденту три людини отримали легкі ушкодження.

В аеропорту працюють кілька пожежних підрозділів. Палаючий Boeing-737 знаходиться на злітно-посадковій смузі і сильно димить.