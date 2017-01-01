  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Петербурзі помер ще один постраждалий від теракту в метро

    • Сьогодні, 12:33
    • Розсилка
    Вибух в метро Петербургу, 3 квітня 2017 року.
    http://www.fttc.com.ua/
    Вибух в метро Петербургу, 3 квітня 2017 року.

    Число жертв зросло до 15 осіб

    У  клініці Військово-медичної академії помер ще один постраждалий в результаті теракту в Санкт-Петербурзі. Чином, число жертв нападу зросло до 15 осіб, включно із самим смертником. Про це у Twitter повідомила віце-губернатор міста Анна Мітяніна.

    «Сьогодні в 0:35 у Військовій Медичній Академії помер один з важкої групи постраждалих», - повідомила Мітяніна.

    Як повідомляв «Главком», 3 квітня у Петербурзі в метро стався вибух на перегоні між станціями «Сінна площа» та «Технологічний інститут». 

    Під час вибуху в метро Петербурга постраждала 51 людина, загинуло 14 осіб.  Всі жертви вибуху 5 квітня були впізнані.

    Сім’ям загиблих під час теракту виплатять по 1 млн рублів.

    ЗМІ оприлюднили фото виконавця теракту в метро у Санкт-Петербурзі. Другий підозрюваний у скоєнні теракту добровільно прийшов у поліцію.

    Українців серед загиблих у метро немає.

    вибух теракт метро
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ