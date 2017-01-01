У Петербурзі помер ще один постраждалий від теракту в метро



Розсилка ВІДПРАВИТИ

http://www.fttc.com.ua/ Вибух в метро Петербургу, 3 квітня 2017 року.

Число жертв зросло до 15 осіб

У клініці Військово-медичної академії помер ще один постраждалий в результаті теракту в Санкт-Петербурзі. Чином, число жертв нападу зросло до 15 осіб, включно із самим смертником. Про це у Twitter повідомила віце-губернатор міста Анна Мітяніна.

«Сьогодні в 0:35 у Військовій Медичній Академії помер один з важкої групи постраждалих», - повідомила Мітяніна.

Як повідомляв «Главком», 3 квітня у Петербурзі в метро стався вибух на перегоні між станціями «Сінна площа» та «Технологічний інститут».

Під час вибуху в метро Петербурга постраждала 51 людина, загинуло 14 осіб. Всі жертви вибуху 5 квітня були впізнані.

Сім’ям загиблих під час теракту виплатять по 1 млн рублів.

ЗМІ оприлюднили фото виконавця теракту в метро у Санкт-Петербурзі. Другий підозрюваний у скоєнні теракту добровільно прийшов у поліцію.

Українців серед загиблих у метро немає.