У Петербурзі закрили станцію метро через загрозу вибуху

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Станція метро, де знайшли рюкзак

На платформі знайшли рюкзак

Станція метро «Старая деревня» в Петербурзі закрита через залишений на платформі предмет. Про це повідомляє петербурзький метрополітен.

«О 8:11 мск станція «Старая деревня» закрита на вхід і вихід. На платформі безхазяйний предмет», - йдеться в повідомленні.

Російські ЗМІ повідомляють, що на платформі залишено рюкзак.

Як повідомляв «Главком», 3 квітня близько 14:40 у вагоні поїзда на перегоні станцій метро «Технологічний інститут» і «Сінна площа» в Санкт-Петербурзі стався вибух. Понад 100 осіб постраждали. Загинуло 16 осіб.

Зараз у справі про теракт затримано близько десяти чоловік. Суд заарештував до третього червня уродженця Киргизії Аброр Азімова, якого вважають одним з організаторів атаки в петербурзькому метро - за версією слідства, він особисто готував смертника. У Аброра Азімова було вилучено бойовий пістолет з кількома патронами в магазині, мобільний телефон, коробку від мобільного телефону і зарядний пристрій.

Спецслужби також затримали брата організатора теракту - Акрама Азімова. Під час обшуку у нього знайшли бойову гранату. Слідчі вважають, що чоловік допомагав в переправленні грошей для підготовки вибуху і в організації зв'язку з міжнародними терористами.

Слідчі, які розслідують теракт в метро Санкт-Петербурга, перевіряють інформацію про те, що замовником злочину міг бути бойовик на ім'я Абу Салах аль-Узбекі, який очолює в Сирії угруповання «Таухід валь-Джихад», до якого входять вихідці з Узбекистану та Киргизстану.