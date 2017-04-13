У Петербурзі знову прогримів вибух
- Сьогодні, 20:28
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У руках у студента вибухнув невідомий предмет
На Василівському острові в Петербурзі під час вибуху невідомого предмета постраждав студент.
Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на джерело, яке знайоме з ситуацією.
«Студент йшов по вулиці, біля будинку 27 по вулиці Одоєвського у нього в руках щось вибухнуло, він госпіталізований. Поліція проводить перевірку», - сказав співрозмовник агентства.
За даними місцевих ЗМІ, у потерпілого - травматична ампутація кисті.
Як повідомляють очевидці в соцмережах, вибух стався біля бібліотеки.
Ділянка вулиці оточена.
У поліції поки ніяк не прокоментували цю інформацію.
Як повідомляв «Главком», 3 квітня у Петербурзі в метро стався вибух на перегоні між станціями «Сінна площа» та «Технологічний інститут».
Під час вибуху в метро Петербурга постраждала 51 людина, загинуло 15 осіб. Усіх жертв вибуху 5 квітня було впізнано.
Сім’ям загиблих під час теракту виплатять по 1 млн рублів.
Українців серед загиблих у метро немає.