У Петербурзі знову прогримів вибух

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Місце вибуху в Петербурзі

У руках у студента вибухнув невідомий предмет

На Василівському острові в Петербурзі під час вибуху невідомого предмета постраждав студент.

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на джерело, яке знайоме з ситуацією.

«Студент йшов по вулиці, біля будинку 27 по вулиці Одоєвського у нього в руках щось вибухнуло, він госпіталізований. Поліція проводить перевірку», - сказав співрозмовник агентства.

За даними місцевих ЗМІ, у потерпілого - травматична ампутація кисті.

Як повідомляють очевидці в соцмережах, вибух стався біля бібліотеки.

Ділянка вулиці оточена.

У поліції поки ніяк не прокоментували цю інформацію.

Як повідомляв «Главком», 3 квітня у Петербурзі в метро стався вибух на перегоні між станціями «Сінна площа» та «Технологічний інститут».

Під час вибуху в метро Петербурга постраждала 51 людина, загинуло 15 осіб. Усіх жертв вибуху 5 квітня було впізнано.

Сім’ям загиблих під час теракту виплатять по 1 млн рублів.

Українців серед загиблих у метро немає.