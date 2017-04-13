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    У Петербурзі знову прогримів вибух

    • Сьогодні, 20:28
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    Місце вибуху в Петербурзі
    Місце вибуху в Петербурзі

    У руках у студента вибухнув невідомий предмет

    На Василівському острові в Петербурзі під час вибуху невідомого предмета постраждав студент.

    Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на джерело, яке знайоме з ситуацією.

    «Студент йшов по вулиці, біля будинку 27 по вулиці Одоєвського у нього в руках щось вибухнуло, він госпіталізований. Поліція проводить перевірку», - сказав співрозмовник агентства.

    За даними місцевих ЗМІ, у потерпілого - травматична ампутація кисті.

    Як повідомляють очевидці в соцмережах, вибух стався біля бібліотеки.

    Ділянка вулиці оточена.

    У поліції поки ніяк не прокоментували цю інформацію.

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    У Петербурзі знову прогримів вибух
    У Петербурзі знову прогримів вибух
    У Петербурзі знову прогримів вибух
    У Петербурзі знову прогримів вибух
    У Петербурзі знову прогримів вибух

    Як повідомляв «Главком», 3 квітня у Петербурзі в метро стався вибух на перегоні між станціями «Сінна площа» та «Технологічний інститут». 

    Під час вибуху в метро Петербурга постраждала 51 людина, загинуло 15 осіб.  Усіх жертв вибуху 5 квітня було впізнано.

    Сім’ям загиблих під час теракту виплатять по 1 млн рублів.

    Українців серед загиблих у метро немає.

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