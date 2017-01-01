У Пхеньяні пройшов масштабний парад спецназівців

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Влада Пхеньяну провела парад на честь святкування 105-ї річниці з дня народження засновника Північної Кореї Кім Чен Іра

У Пхеньяні північнокорейський лідер Кім Чен Ин провів масштабний військовий парад спецназівців, передає Daily Mail.

Глава КНДР Кім Чен Ин представив свій смертоносний спецназ, що стало очевидною демонстрацією сил КНДР на противагу президенту США Дональду Трампу.

Корейські спецназівці марширували Пхеньяном, несли кулемети та гранатомети і вигукували патріотичні гасла.

За офіційною інформацією, такий парад влада Пхеньяну провела в честь святкування 105-ї річниці з дня народження засновника Північної Кореї Кім Чен Іра.

Проте повідомляється, що такий парад був проведений з-за того, що Кім Чен Ин боїться, що США усуне його від влади, бо спеціальний підрозділ сил Північної Кореї перебуває в режимі бойової готовності і це необхідно було продемонструвати.

У доповіді Пентагону йдеться, що солдати, які брали участь у параді, є одними з найбільш підготовлених, добре оснащених і високо мотивованими з сил армії Північної Кореї. Вони нібито займаються таємними місіями в Південній Кореї і диверсійними заходами.

Нагадаємо, в КНДР заявили про намір проводити ракетні випробування щотижня.

Раніше NBC News з посиланням на джерела повідомив, що США готові завдати превентивного удару по КНДР, якщо буде помічена підготовка до ядерних випробувань.

Також повідомлялося, що віце-маршал Корейської народної армії, член Національної ради оборони Чхве Рен Хе заявив, що КНДР відповість ядерним ударом на ядерну війну, спровоковану США.