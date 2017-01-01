У Південній Кореї мітингують проти арешту екс-президента, яка звинувачується у корупції
- Сьогодні, 11:59
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Багатотисячні протести відбуваються біля мерії Сеулу
У столиці Південної Кореї Сеулі прихильники арештованого екс-президента Пак Кин Хе вийшли протестувати проти її арешту. Про це повідомляє AP.
«Прихильники арештованого колишнього президента Пак Кин Хе зібралися в суботу у столиці Південної Кореї для її звільнення», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, до багатотисячного мітингу біля мерії Сеула було залучено понад 10 тисяч офіцерів через побоювання можливих зіткнень.
Пак була арештована в п'ятницю за звинуваченням у хабарництві, зловживанні владою, а також передачі конфіденційної інформації своїй подрузі.
Прокурори мають право затримати Пак на термін до 20 днів, протягом якого вони, як очікується, офіційно її звинуватять.
Звинувачення тільки в хабарництві загрожує екс-президенту 10 роками тюремного ув‘язнення.