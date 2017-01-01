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Дострокові вибори президента розпочались у Південній Кореї

Дострокові вибори президента Південної Кореї призначені на 9 травня

У Південній Кореї стартували дострокові президентські вибори. Дільниці відкрилися для голосування.

Про це повідомляє AFP у Twitter.

Фаворитом президентських перегонів називають колишнього главу раніше опозиційної, а тепер правлячої демократичної партії «Тобуро» Мун Чже Ін.

Нагадаємо, дострокові вибори президента Південної Кореї призначені на 9 травня. Відповідно до законодавства країни дострокові вибори повинні провести в країні протягом 60 днів після того, як Конституційний суд визнав законним імпічмент президентки країни Пак Кин Хе.

10 березня Конституційний суд Південної Кореї остаточно затвердив імпічмент президентки. Поки обов'язки президента Південної Кореї виконує прем'єр-міністр країни Хван Ге Ан.

65-річна Пак Кин Хе підозрюється в змові зі своєю подругою Цой Сун Сіль, яка перебуває зараз під арештом, для чинення тиску на великий бізнес країни.

Цой Сун Сіль інкримінується вимагання у підприємців 77,4 млрд вон ($65,7 млн), які переводилися в її фонди.

Слідство вважає, що від її дій постраждали такі компанії як Samsung, Hyundai Motor, POSCO, KT. фактичний керівник Samsung Лі Чже Ен був заарештований за підозрою в корупції, своєї провини він не визнає.