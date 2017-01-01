У Південній Кореї стартувало дострокове голосування на президентських виборах

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Південна Корея

Голосування триватиме до 5 травня

Сотні тисяч громадян Південної Кореї взяли участь у достроковому голосуванні на виборах президента країни. Як повідомили у Національній виборчій комісії , станом на 9 годину ранку (03:00 за Києвом) бюлетені в урни опустили більше 590 тиc. осіб.

«Очікується, що в достроковому голосуванні, яке триватиме до 5 травня, візьме участь ще безліч виборців», - відзначили у комісії. Так, на минулих місцевих виборах в 2014 році заздалегідь проголосували 11,5% з 42,4 млн зареєстрованих в країні виборців, або 20,2% з усіх, хто з'явився на вибори.

Всі бюлетені будуть зберігатися в опечатаних сейфах, які розкриють лише після закінчення президентських виборів ввечері 9 травня.

За вищий державний пост зараз ведуть боротьбу 13 претендентів, ще двоє з зареєстрованих кандидатів раніше відмовилися від участі в передвиборній гонці. Згідно з останнім соціологічним дослідження, поки найбільш популярним з них є колишній глава ліберальної Демократичної партії «Тобуро» Мун Чже Ін. Його рейтинг підтримки становить 42,2%.

За ним з великим відривом слідують Ан Чхоль Су з центристською Народної партії і консерватор Хон Чжун Пхе, що представляє Корейську партію свободи. Обидва з них мають підтримку з 18,6% респондентів.

Нагадаємо, колишнього президента Південної Кореї Пак Кин Хе було усунено з посади президента Південної Кореї 10 березня після того, як Конституційний суд схвалив рішення про імпічмент президента країни через корупційний скандал. Це рішення суду відкрило шлях до кримінальної справи проти Пак Кин Хе. Наприкінці березня суд видав ордер на арешт екс-президента.

65-річний політик була першою в Південній Кореї жінкою на цій посаді, вона виграла вибори у 2012 році. Її усуненню з посади передували масові демонстрації з вимогою відставки.

Джерело: ТАСС