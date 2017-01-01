У Північній Кореї назвали блефом слова адміністрації Трампа про мирні переговори

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Пхеньян «готовий до будь-якої війни, яку розв'яжуть США»

Центральна газета КНДР «Нодон сінмун» закликала не довіряти міркуванням адміністрації президента Дональда Трампа про прихильність США до мирних переговорів. Як наголошується в статті, опублікованій цим виданням, «за такими порожніми розмовами, як свідчить історична практика, ховаються безрозсудні агресивні амбіції імперіалістів», пише ТАСС.

Нині, зазначає газета, представники адміністрації Трампа в публічних виступах висловлюються на користь діалогу з КНДР на певних умовах. Однак насправді, стверджує «Нодон сінмун», Вашингтон «не збирається переглядати свою ворожу політику щодо республіки, засновану на посиленні тиску і санкцій».

У зв'язку з цим газета попереджає, що Пхеньян «готовий до будь-якої війни, яку розв'яжуть США». «КНДР буде зміцнювати національний потенціал на основі опори на власні сили, щоб змусити США і їхніх васалів відмовитися від агресивних планів, а також переглянути ворожий курс відносно Пхеньяна», – наголошує видання, що висловлює думку керівництва керівної партії КНДР.

Виступаючи 3 червня на відкритті Міжнародної конференції з питань безпеки в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні «Шангрі-ла діалог», міністр оборони США Джеймс Меттіс повідомив про намір Вашингтона як і раніше чинити дипломатичний тиск на КНДР з метою відмови Пхеньяна від ядерної програми. КНДР «продовжує залишатися однією з головних загроз для безпеки не тільки в регіоні, а й у всьому світі», – вважає шеф Пентагону.