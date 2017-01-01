У Плотницького заявили, що їхньою «офіційною» валютою стане російський рубль

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«Державний банк «ЛНР» матиме щодня інформувати про офіційний курс російського рубля відносно гривні, долара та євро», - повідомляють бойовики

З 1 березня основною грошовою одиницею в самопроголошеної «Луганської народній республіці» стане рубль, повідомляє телеканал Дождь.

«Рубль стає офіційною грошовою одиницею в «ЛНР» в цілях вживання заходів зі стабілізації фінансово-грошової системи, а також у зв'язку із здійсненням фінансових операцій на території так званої Луганської народної республіки переважно в російських рублях», - йдеться в повідомленні.

«Постанова» набуває чинності з 1 березня 2017 року.

«Державний банк «ЛНР» матиме щодня інформувати про офіційний курс російського рубля відносно гривні, долару та євро, йдеться в «документі».

Нагадаємо, 18 лютого, президент Росії Володимир Путін своїм указом визнав дійсними «документи», що засвідчують особу, а також «реєстраційні знаки транспортних засобів, видані терористичними організаціями «ДНР» і «ЛНР».

Президент України Петро Порошенко закликав Євросоюз посилити санкції проти РФ за визнання Путіним «паспортів» «Л/ДНР».

На засіданні Радбезу ООН посол Сполучених Штатів Америки при Організації Об’єднаних Націй Ніккі Гейлі заявила, що визнання Росією документів окупаційних режимів «ЛНР» та «ДНР» суперечать зусиллям для встановлення миру на Донбасі.