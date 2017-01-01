У Покровську на мітингу прихильники мера побили журналістку
- Сьогодні, 06:27
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Мітингувальники перешкоджали її журналістській діяльності, штовхаючись та намагаючись вирвати з її рук апаратуру
25 січня у Покровську Донецької області проходив мітинг на підтримку мера міста Руслана Требушкіна. На мітингу прихильники мера побили журналістку, яка останні кілька місяців висвітлювала діяльність мера.
Про це повідомляє прес-служба Покровського відділу поліції.
«Журналіст одного із місцевих сайтів, звернулась до Покровського відділу поліції із заявою, що під час санкціонованого мирного мітингу, який проходив біля будівлі Покровської міської ради на площі Шибанкова, деякі мітингувальники перешкоджали її журналістській діяльності, штовхаючись та намагаючись вирвати з її рук апаратуру», - йдеться у повідомленні.
Слідчим відділом Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України.
Наразі проводяться слідчі дії, спрямовані на всебічне, повне і неупереджене дослідження обставин правопорушення.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні взято на особистий контроль начальником Покровського відділу поліції.