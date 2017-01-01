У Покровську на мітингу прихильники мера побили журналістку

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Мітингувальники перешкоджали її журналістській діяльності, штовхаючись та намагаючись вирвати з її рук апаратуру

25 січня у Покровську Донецької області проходив мітинг на підтримку мера міста Руслана Требушкіна. На мітингу прихильники мера побили журналістку, яка останні кілька місяців висвітлювала діяльність мера.