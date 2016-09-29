У поліції назвали пріоритетну версію вбивства Павла Шеремета

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У поліції також озвучили офіційну причину смерті журналіста Павла Шеремета

Пріоритетною версією вбивства журналіста Павла Шеремета є професійна діяльність. Про це повідомив на брифінгу заступник голови Нацполіції, начальник Головного слідчого управління Олександр Вакуленко.

У поліції також озвучили офіційну причину смерті журналіста Павла Шеремета – це травматичний шок і значна крововтрата.

«За результатами судово-медичної експертизи встановлено, що причиною смерті Шеремета є травматичний шок і значна крововтрата. Смерть настала буквально за десятки хвилин після самого вибуху», - повідомив Вакуленко.

Напередодні повідомлялося, що поліція відпрацьовує п'ять версій у справі щодо вбивство Шеремета.

Як відомо, 23 січня на прес-конференції у МВС нардеп Геращенко заявив, що знає подробиці слідства у справі Шеремета. За його інформацією, слідчі вважають, що вбивство журналіста було реалізовано з диверсійно-терористичного центру на території Російської Федерації.

Нагадаємо, 20 липня вранці в центрі Києва внаслідок вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Трагедія сталася на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка.

За фактом загибелі Шеремета прокуратура відкрила кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб).

Згодом ЗМІ виклали відео з моментом начебто закладення вибухівки під автомобіль, у якому загинув журналіст Павло Шеремет.