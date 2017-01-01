У поліції Одеси повідомили подробиці самогубства жінки

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Що стало причиною падіння наразі невідомо

Одеської області розповіли подробиці самогубства жінки в Одесі, повідомляє УНН.

«Жінка випала із 3-го поверху, у кімнаті був хлопець, зараз на місці працюють правоохоронці», — повідомила речниця ГУНП Олена Войтенко.

Раніше в поліції повідомили, що з будинку на вул.Архітекторській,1 жінка випала із вікна. Що стало причиною падіння наразі невідомо.

Бахмутська школярка 2003 року народження вже перебувала під увагою поліцейських ювенальної превенції. Місяцем раніше, з’ясувавши, що дівчинка є активною учасницею «групи смерті» і вже приступила до виконання перших завдань «квесту», співробітники поліції спільно з її матір’ю та викладачами убезпечили дівчину від трагедії, переконавши полишити всі можливі контакти з небезпечною грою.