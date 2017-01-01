У поліції повідомили подробиці ДТП, у якій загинув мер Дергачів

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Фото: Нацполіція В Харківській області вантажівка насмерть збила мера міста Дергачі

Водій автомобіля «ГАЗ» з власної необережності допустив наїзд на мера Дергачів

В п'ятницю, 29 квітня, в Харківскій області у місті Дергачі відбулося ДТП, в результаті якого загинув пішохід.

Про це повідомляє прес-служба поліції Харківщини у Facebook.

Інформація про подію надійшла до Дергачівського відділу поліції сьогодні близько 16:00.

Для встановлення обставин на вулицю Залізничну виїхала слідчо-оперативна група. За попередніми даними, 61-річний водій автомобіля «ГАЗ» з власної необережності допустив наїзд на 61-річного пішохода. Від отриманих травм постраждалий помер в кареті швидкої медичної допомоги.

Наразі на місці пригоди працює слідчо-оперативна група.

Встановлюються усі обставини події, свідки та очевидці дорожньо-транспортної пригоди.





Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі.

Як раніше повідомляв «Главком», в Харківській області вантажівка насмерть збила мера міста Дергачі Олександра Лисицького.