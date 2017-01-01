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    У поліції повідомили подробиці ДТП, у якій загинув мер Дергачів

    • Сьогодні, 21:45
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    <span>В Харківській області вантажівка насмерть збила мера міста Дергачі&nbsp;</span>
    Фото: Нацполіція
    В Харківській області вантажівка насмерть збила мера міста Дергачі 

    Водій автомобіля «ГАЗ» з власної необережності допустив наїзд на мера Дергачів

    В п'ятницю, 29 квітня, в Харківскій області у місті Дергачі відбулося ДТП, в результаті якого загинув пішохід.

    Про це повідомляє прес-служба поліції Харківщини у Facebook. 

    Інформація про подію надійшла до Дергачівського відділу поліції сьогодні близько 16:00.
    Для встановлення обставин на вулицю Залізничну виїхала слідчо-оперативна група. За попередніми даними, 61-річний водій автомобіля «ГАЗ» з власної необережності допустив наїзд на 61-річного пішохода. Від отриманих травм постраждалий помер в кареті швидкої медичної допомоги.

    Наразі на місці пригоди працює слідчо-оперативна група.

    Встановлюються усі обставини події, свідки та очевидці дорожньо-транспортної пригоди.

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    У поліції повідомили подробиці ДТП, у якій загинув мер Дергачів
    У поліції повідомили подробиці ДТП, у якій загинув мер Дергачів
    У поліції повідомили подробиці ДТП, у якій загинув мер Дергачів
    Фото: Нацполіція


    Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

    Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі. 

    Як раніше повідомляв «Главком», в Харківській області вантажівка насмерть збила мера міста Дергачі Олександра Лисицького.

    ДТП газ водій
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