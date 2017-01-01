У поліції повідомили подробиці стрілянини за участю глави наглядової ради Київміськбуду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голова наглядової ради публічного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд» Володимир Слончак

Наразі всі учасники конфлікту встановлені та проходять медичне освідування щодо ступеню тяжкості отриманих тілесних ушкоджень

Васильківські поліцейські встановили учасників конфлікту, які на території пожежної частини міста Васильків влаштували «розбірки» зі стріляниною.

Один з них виявився головою наглядової ради публічного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд»» Володимиром Слончаком, повідомляє Відділ комунікації поліції Київської області.

«На місце події викликана слідчо-оперативна група Васильківського відділу поліції. З'ясувалося, що 24 квітня пізно ввечері дорого зі столиці до міста Васильків між двома учасниками дорожнього руху стався конфлікт. Водії переслідували один одного та блокували рух автомобілів. Згодом вони заїхали на територію пожежної частини міста Васильків, де влаштували «розбірки» зі зброєю. Один з чоловіків відкрив стрілянину з карабіна, яку почув наряд поліції охорони, що знаходився недалеко. Правоохоронці приїхали і вгамували хуліганів, а також викликали на місце події слідчо-оперативну групу поліції. Наразі всі учасники конфлікту встановлені та проходять медичне освідування щодо ступеню тяжкості отриманих тілесних ушкоджень. Зброю та автомобілі у них вилучено», - йдеться у повідомленні.

За даним фактом слідчими Васильківської поліції відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Працівники поліції встановлюють обставини конфлікту та проводять досудове розслідування, яке визначить правову оцінку дій кожного учасника події.

Як повідомлялося, на голову наглядової ради Київміськбуду Володимира Слончака у понеділок було скоєно збройний напад.