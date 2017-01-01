У Польщі дивуються, звідки в Україні взявся «культ Бандери»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лукаш Адамський

Якщо «культ Бандери» є реакцією на російську агресію, то це недалекоглядна реакція, поверхова, - польський історик

У Польщі немає розуміння, звідки в Україні взявся культ УПА і що він має не антипольську, а антиросійську спрямованість, що це є емоційною реакцією, навіть таким собі тролінгом путінської пропаганди. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів Лукаш Адамський, віце-директор державного Центру польсько-російського діалогу та порозуміння, політичний аналітик.

«Але знаєте, якщо це є такою реакцією на російську агресію, то це недалекоглядна реакція, поверхова. Якщо агресори називають українців бандерівцями, то це обов’язково означає, що українці мають прийняти це клеймо? Раніше називали мазепинцями і петлюрівцями. До речі, Петлюра як політик набагато вищого рівня, ніж Бандера…», - зазначив він.

За словами історика, у цьому контексті постає політичне питання: хто більше втрачає від такого ставлення до УПА? «Думаю, Україна… Я не закликаю до кардинальних змін зараз чи до засудження всієї УПА за події 1943-1944 років. Розумію, що членів УПА шанують за опір «совєтам», розумію, що націоналісти воюють на фронті, це мобілізована сила. Але надіюся, що буде декриміналізація критики УПА, тобто буде змінено пункт 1 в декомунізаційних законах (ст. 1 закону України «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті»)», - додав він.

Поляки бояться не стільки Бандери, бо він сидів у німецькій тюрмі і якраз до Волинської різанини стосунку не має, скільки того, що в українському суспільстві вкорениться хибне уявлення про польсько-українські відносини у минулому, зокрема про антипольську акцію УПА.

Історик також висловився про декомунізацію. «Декомунізація – це дуже корисна річ. Перейменування міст, вулиць, боротьба з радянськими святами – це все правильно. Питання в тому, чим радянщину заступити – традицією тоталітарного українського націоналізму чи традицією української демократії. Я розумію, що Україні складно одночасно боротися із радянською спадщиною і зі спадщиною УПА. Але все-таки треба помалу рухатися в цьому напрямку, а не нагромаджувати нові проблеми», - підкреслив він.

Як повідомлялось, також Адамський назвав історичних персонажів, які змогли би помирити українців і поляків.