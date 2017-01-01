У Польщі хочуть оштрафувати «Газпром» через порушення законів ЄС

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Газпром

Штраф має сягати приблизно 10% від загального обігу компанії

ВАТ «Газпром» має сплатити штраф за тривале порушення антимонопольного законодавства в Європі, що завдало втрат як компаніям так і простим користувачам. Штраф має сягати приблизно 10% від загального обігу компанії.

Про це заявили під час прес-конференції у Варшаві керівники польської нафтогазової компанії PGNIG, представляючи свою позицію щодо дослідження ринку газу, що здійснюється Єврокомісією у зв'язку з антимонопольним провадженням проти «Газпрому», повідомляє «Укрінформ».

«Порушення, вчинені «Газпромом», мають довготривалий і серйозний характер. Російська сторона не перестала його порушувати і до сьогодні не дотримується законодавства», - зазначив керівник PGNiG Пьотр Возняк.

За його словами, польська компанія підготувала для Єврокомісії документ на 100 сторінках, в якому описує порушення «Газпромом» європейського законодавства і в ньому подає свої пропозиції щодо покарання за це російського газового монополіста.

Возняк зазначив, що польська компанія не пропонує конкретної суми штрафу, але у відповідності до діючих норм права він має становити приблизно 10% від глобального обігу «Газпрому».

«Це дозволить покрити втрати, спричинені діями «Газпрому»,- констатував він.

Нагадаємо, 16 травня «Газпром» програв у Вищому госпсуді України касацію щодо штрафу на $6,9 млрд.