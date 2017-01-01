У Польщі назвали історичних персонажів, які змогли би помирити українців і поляків

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Лукаш Адамський

Говорячи про Петлюру, історик підкреслив, що цій людині «Польща багато в чому завдячує»

Стати об’єднавчим для України і Польщі могли б такі історичні постаті, як Ярослав Мудрий, Володимир Великий, Тарас Шевченко та Симон Петлюра. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив Лукаш Адамський, віце-директор державного Центру польсько-російського діалогу та порозуміння, політичний аналітик.

«Подивімося на постаті, які є на гривневих банкнотах. Ярослав Мудрий чи Володимир Великий не викликають жодних запитань. Богдан Хмельницький також, хоч він не мій герой. Іван Мазепа досить позитивно сприймається, а тим більше Тарас Шевченко, Симон Петлюра», - зазначив він.

Говорячи про Петлюру, історик підкреслив, що цій людині «Польща багато в чому завдячує». Адамський нагадав, що саме солдати Петлюри допомогли Польщі боротися проти більшовицької навали влітку 1920 року. «Я взагалі вважаю, що Петлюрі слід поставити пам’ятник у Варшаві», - сказав він.

«Ще є митрополит Андрій Шептицький, який не був полонофілом, але був дуже мудрою людиною. Окрім, звичайно, діячів ОУН, УПА і, мабуть, Михайла Грушевського, жодна фігура не повинна викликати опору у поляків», - додав він.