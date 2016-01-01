У Польщі не обмежуватимуть доступ журналістів до Сейму – президент
- 20 Грудня, 02:17
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Розсилка
У Варшаві дві тисячі демонстрантів з 16 на 17 грудня блокували польський парламентЛідери правлячої націонал-консервативної партії Польщі «Право і справедливість» не обмежуватимуть доступу журналістів до парламенту країни.
Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю державному телебаченню tvp.pl.
«Ми повинні забезпечити доступ громадян до інформації про роботу в парламенті», – заявив Дуда після проведення кризових переговорів із лідерами всіх парламентських партій.
"Dostęp obywateli do informacji musi być zapewniony" - @AndrzejDuda w #TVP.— KancelariaPrezydenta (@prezydentpl) 19 декабря 2016 г.
При цьому Дуда додав, що спірне питання щодо обмеження доступу журналістів до польського парламенту більше не обговорюється.
Як повідомлялось, у Польщі опозиційні сили готують документи до прокуратури про скоєння владною коаліцією злочину (підозра на відсутність кворуму) і у випадку продовження патової ситуації не виключають необхідності дострокових парламентських виборів.