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    У Польщі не обмежуватимуть доступ журналістів до Сейму – президент

    • 20 Грудня, 02:17
    • Розсилка

    У Варшаві дві тисячі демонстрантів з 16 на 17 грудня блокували польський парламент

    Лідери правлячої націонал-консервативної партії Польщі «Право і справедливість» не обмежуватимуть доступу журналістів до парламенту країни.

    Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю державному телебаченню tvp.pl.

    «Ми повинні забезпечити доступ громадян до інформації про роботу в парламенті», – заявив Дуда після проведення кризових переговорів із лідерами всіх парламентських партій.

    При цьому Дуда додав, що спірне питання щодо обмеження доступу журналістів до польського парламенту більше не обговорюється.

    Як повідомлялось, у Польщі опозиційні сили готують документи до прокуратури про скоєння владною коаліцією злочину (підозра на відсутність кворуму) і у випадку продовження патової ситуації не виключають необхідності дострокових парламентських виборів.

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