У Польщі не обмежуватимуть доступ журналістів до Сейму – президент



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Варшаві дві тисячі демонстрантів з 16 на 17 грудня блокували польський парламент

Лідери правлячої націонал-консервативної партії Польщі «Право і справедливість» не обмежуватимуть доступу журналістів до парламенту країни.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю державному телебаченню tvp.pl.

«Ми повинні забезпечити доступ громадян до інформації про роботу в парламенті», – заявив Дуда після проведення кризових переговорів із лідерами всіх парламентських партій.

При цьому Дуда додав, що спірне питання щодо обмеження доступу журналістів до польського парламенту більше не обговорюється.

Як повідомлялось, у Польщі опозиційні сили готують документи до прокуратури про скоєння владною коаліцією злочину (підозра на відсутність кворуму) і у випадку продовження патової ситуації не виключають необхідності дострокових парламентських виборів.