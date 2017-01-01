У Польщі опозиція вирішила продовжувати блокувати трибуну Сейму



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Польська опозиція блокуватиме трибуну до виконання вимог: переголосування бюджету і допуску журналістів до Сейму на попередніх умовах

Польські провладні та опозиційні сили упродовж дня не змоги домовитися щодо виходу з кризової ситуації.

Відтак, найбільша опозиційна партія «Громадянська платформа» (РО) продовжуватиме блокувати трибуну Сейму принаймні до четверга, передає Польське радіо.

Сенат Польщі без внесення змін у четвер, попри протести сенаторів від опозиції, проголосував за закон про бюджет на 2017 рік. Таким чином, правляча партія «Право і Справедливість» (PiS), яка має більшість у Сеймі та Сенаті РП, відкинула вимоги більшості опозиційних партій знову розглянути в Сеймі закон про бюджет на 2017 рік, голосування за який у грудні минулого року опозиційні сили визнають нелегітимним.

«Після того, що трапилося в Сенаті я хочу сказати, що польська держава не має бюджету. Ми вважаємо, що за цей закон проголосовано з порушенням на нелегальному засіданні фракції PiS»,- заявив в середу у парламенті лідер РО Гжегож Схетина.

Він підкреслив, що його партія не змінює рішення і тому блокуватиме трибуну й надалі до виконання вимог: переголосування бюджету і допуску журналістів до Сейму на попередніх умовах, тобто без жодних обмежень.

Тим часом, лідер PiS Ярослав Качинський висловив задоволення з приводу прийняття Сенатом закону про бюджет. Він має надію, що його незабаром підпише президент Анджей Дуда і документ відразу буде опублікований в урядовому збірнику законів.

Качинський також сподівається, що меншість не може диктувати свої умови парламентській більшості, а блокування трибуни він назвав «дуже серйозним злочином проти країни» і дією, яка підпадає під визначення Кримінального кодексу Польщі.

Партія влади очікує, що в четвер вранці маршалок Сейму Марек Кухцінський нормально відкриє засідання парламенту, а депутати РО далі не блокуватимуть трибуну Сейму.

Увечері під польським парламентом відбулася акція протесту проти дій влади, яку організував Комітет захисту демократії (KOD).

Нагадаємо: парламентська криза в Польщі розпочалась 16 грудня минулого року, коли маршалок Сейму Кухцінський виключив з роботи Сейму депутата РО Міхала Щербу, який виступав з трибуни, зокрема і проти планів канцелярії Сейму обмежити доступ для журналістів до зали засідань парламенту. За свого колегу заступилися інші опозиційні депутати, які заблокували трибуну, а згодом і президію Сейму. Відтак, маршалок Сейму розпорядився продовжити засідання у колонній залі, де силами депутатів PiS та кількох депутатів інших сил руками проголосовано за закон про бюджет на поточний рік. Опозиція визнає ці голосування незаконними, оскільки у сесійній залі, за їх словами, не було кворуму. Крім того, охоронці парламенту нібито не впускали опозиційних депутатів до цієї зали під час голосування.

Криза у парламенті викликала суспільні протести у Польщі, блокування парламенту прихильниками опозиції і багатотисячні мітинги упродовж кількох днів. Утім, перед католицьким Різдвом протести вщухли, але опозиційні депутати на ротаційній основі увесь час продовжували залишатися у сесійній залі, блокуючи трибуну Сейму.

Маршалок Сейму Кухцінський поки що відмовився змінювати правила доступу журналістів до парламенту без проведення широких консультацій з представниками ЗМІ.