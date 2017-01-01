У Польщі перекинувся автобус із білоруськими туристами: постраждало 18 осіб

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Фото: PAP У Польщі в ДТП потрапив автобус з білоруськими туристами

Особу з найскладнішими травмами перевезено до шпиталю гелікоптером швидкої допомоги

Внаслідок ДТП у Лодзькому воєводстві (центр Польщі) за участю автобуса з білоруськими туристами постраждало 18 осіб, одна з яких перебуває у тяжкому стані.

За інформацією поліції Лодзького воєводства, автобус, що перевозив 41 громадянина Білорусі, які поверталися з турпоїздки до Праги, у вівторок уранці на автомагістралі А2 в Лодзькому воєводстві РП несподівано з'їхав з дороги у рів і перекинувся.

Усіх потерпілих в автопригоді перевезено до шпиталів у Лодзі та Варшаві. Особу з найскладнішими травмами перевезено до шпиталю гелікоптером швидкої допомоги.

За попередньою інформацією, водій автобуса був тверезим. Причини ДТП встановлюються.

Джерело: Укрінформ