У Польщі перекинувся автобус із білоруськими туристами: постраждало 18 осіб
- Сьогодні, 12:05
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Фото: PAP
У Польщі в ДТП потрапив автобус з білоруськими туристами
Особу з найскладнішими травмами перевезено до шпиталю гелікоптером швидкої допомоги
Внаслідок ДТП у Лодзькому воєводстві (центр Польщі) за участю автобуса з білоруськими туристами постраждало 18 осіб, одна з яких перебуває у тяжкому стані.
За інформацією поліції Лодзького воєводства, автобус, що перевозив 41 громадянина Білорусі, які поверталися з турпоїздки до Праги, у вівторок уранці на автомагістралі А2 в Лодзькому воєводстві РП несподівано з'їхав з дороги у рів і перекинувся.
Усіх потерпілих в автопригоді перевезено до шпиталів у Лодзі та Варшаві. Особу з найскладнішими травмами перевезено до шпиталю гелікоптером швидкої допомоги.
За попередньою інформацією, водій автобуса був тверезим. Причини ДТП встановлюються.
Джерело: Укрінформ