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    У Польщі перекинувся автобус із білоруськими туристами: постраждало 18 осіб

    • Сьогодні, 12:05
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    Фото: PAP
    У Польщі в ДТП потрапив автобус з білоруськими туристами

    Особу з найскладнішими травмами перевезено до шпиталю гелікоптером швидкої допомоги

    Внаслідок ДТП у Лодзькому воєводстві (центр Польщі) за участю автобуса з білоруськими туристами постраждало 18 осіб, одна з яких перебуває у тяжкому стані.

    За інформацією поліції Лодзького воєводства, автобус, що перевозив 41 громадянина Білорусі, які поверталися з турпоїздки до Праги, у вівторок уранці на автомагістралі А2 в Лодзькому воєводстві РП несподівано з'їхав з дороги у рів і перекинувся.

    Усіх потерпілих в автопригоді перевезено до шпиталів у Лодзі та Варшаві. Особу з найскладнішими травмами перевезено до шпиталю гелікоптером швидкої допомоги.

    За попередньою інформацією, водій автобуса був тверезим. Причини ДТП встановлюються.

    Джерело: Укрінформ

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