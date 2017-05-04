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    У Польщі побили трьох українців через національну приналежність

    • Сьогодні, 03:30
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    Арешт
    Арешт

    Нападники були відомі співробітникам правоохоронних органів за кримінальним минулим

    Поліцейські з польського міста Ченстохова затримали трьох молодих чоловіків, підозрюваних у побитті й образі громадян України.

    Про це з посиланням на Naszemiasto Częstochowa повідомляє «Апостроф».

    Як встановили слідчі, основною причиною нападу на українців була їхня національна приналежність. Суд приступив до розгляду заяви в поліцію і прокуратуру, і застосував щодо всієї трійки нападників тимчасовий арешт терміном на три місяці.

    За інформацією поліції, на трьох українців напали троє громадян Польщі, які били потерпілих по всьому тілу, а також ображали їх.

    Нападники - чоловіки у віці від 22 до 28 років - вже були відомі співробітникам правоохоронних органів за кримінальним минулим. Наймолодший з них - рецидивіст.

    Нагадаємо, за даними Інституту національної пам’яті, протягом трьох років у Польщі було зруйновано або осквернено 15 українських пам’ятників.

    Польща арешт Україна
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