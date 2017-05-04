У Польщі побили трьох українців через національну приналежність

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Арешт

Нападники були відомі співробітникам правоохоронних органів за кримінальним минулим

Поліцейські з польського міста Ченстохова затримали трьох молодих чоловіків, підозрюваних у побитті й образі громадян України.

Про це з посиланням на Naszemiasto Częstochowa повідомляє «Апостроф».

Як встановили слідчі, основною причиною нападу на українців була їхня національна приналежність. Суд приступив до розгляду заяви в поліцію і прокуратуру, і застосував щодо всієї трійки нападників тимчасовий арешт терміном на три місяці.

За інформацією поліції, на трьох українців напали троє громадян Польщі, які били потерпілих по всьому тілу, а також ображали їх.

Нападники - чоловіки у віці від 22 до 28 років - вже були відомі співробітникам правоохоронних органів за кримінальним минулим. Наймолодший з них - рецидивіст.

Нагадаємо, за даними Інституту національної пам’яті, протягом трьох років у Польщі було зруйновано або осквернено 15 українських пам’ятників.