У Польщі побили трьох українців через національну приналежність
- Сьогодні, 03:30
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Нападники були відомі співробітникам правоохоронних органів за кримінальним минулим
Поліцейські з польського міста Ченстохова затримали трьох молодих чоловіків, підозрюваних у побитті й образі громадян України.
Про це з посиланням на Naszemiasto Częstochowa повідомляє «Апостроф».
Як встановили слідчі, основною причиною нападу на українців була їхня національна приналежність. Суд приступив до розгляду заяви в поліцію і прокуратуру, і застосував щодо всієї трійки нападників тимчасовий арешт терміном на три місяці.
За інформацією поліції, на трьох українців напали троє громадян Польщі, які били потерпілих по всьому тілу, а також ображали їх.
Нападники - чоловіки у віці від 22 до 28 років - вже були відомі співробітникам правоохоронних органів за кримінальним минулим. Наймолодший з них - рецидивіст.
Нагадаємо, за даними Інституту національної пам’яті, протягом трьох років у Польщі було зруйновано або осквернено 15 українських пам’ятників.