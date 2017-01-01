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    У Польщі попередили про збільшення відмов у перетині кордону через безвіз

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    У Польщі попередили про збільшення відмов у перетині кордону через безвіз
    У Польщі попередили про збільшення відмов у перетині кордону через безвіз

    Перевірка мети в'їзду на територію Польщі є одним з найважливіших елементів прикордонного контролю

    Після того, як запрацює безвізовий режим між Україною та ЄС, на польсько-українському кордоні, ймовірно, зросте кількість відмов у в'їзді громадянам.

    Про це попередили в Прикордонній службі Польщі.

    Як пояснили у відомстві, це буде пов'язано із тим, що безвізовим режимом намагатимуться скористатися особи, яким раніше могло б бути відмовлено у в'їзді ще на етапі отримання візи.

    «Перевірка мети в'їзду на територію Польщі є одним з найважливіших елементів прикордонного контролю з точки зору безпеки країни. Ми передбачаємо, що в результаті скасування візового режиму на кордоні з'явиться більше подорожуючих, які за нинішніх умов не отримали б візи, відтак збільшиться кількість відмов в'їзду на територію Польщі», – повідомили у відомстві.

    Як відомо, вже з 11 червня українці зможуть подорожувати до країн ЄС та членів Шенгенської зони за межами Євросоюзу без віз, тільки з біометричними паспортами.

    Нагадаємо, 11 травня Рада ЄС остаточно затвердила рішення про надання Україні безвізу. А вже з 11 червня громадяни України зможуть їздити без віз до 34 європейських країн.

    17 травня президент України Петро Порошенко у Страсбурзі взяв участь у церемонії підписання президентом Європейського парламенту Антоніо Таяні та представником мальтійського головування в Раді ЄС законодавчого рішення про запровадження Європейським союзом безвізового режиму для громадян України.

    Читайте матеріал «Главкома» Безвізовий режим: як це працюватиме

    Також читайте: Костянтин Єлісєєв: Після надання безвізу Євросоюз одразу поставить нас на моніторинг

    Джерело: Укрінформ

    ЄС візи українці
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