У Польщі розказали про можливість відновлення пам’ятнику воїнам УПА у Грушовичах

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Залишки після демонтажу українського пам'ятника УПА у селі Грушовичі Підкарпатського воєводства

Інститут національної пам'яті Польщі заявив, що могила може бути впорядкована після археологічних досліджень

Могилу вояків УПА може бути впорядковано на кладовищі у польському селі Грушовичи після проведення відповідних археологічних досліджень і підтвердження, що в цьому місці справді є останки українців. Про це йдеться в заяві на сайті Інституту національної пам'яті Польщі (UIPN).

«Польська сторона неодноразово підкреслювала в листуванні з українськими партнерами, що існуючий з 1994 року об'єкт на кладовищі у Грушовичах має бути знесений для проведення археологічних робіт і підтвердження наявності людських останків під пам'ятником, про що повідомляли нам представники української меншини в Польщі», - йдеться у заяві.

Інститут повідомив, що не сприймає аргументи української сторони про те, що в 90-х роках минулого століття у законодавчому полі Польщі існувала «правова порожнина» щодо процедури встановлення пам'ятників.

«У разі підтвердження останків під пам’ятником, могила може бути упорядкована Міжвідомчою комісією у співпраці з польською стороною і підлягатиме юридичному захисту з боку польської держави. Ми й надалі підтримуємо свою позицію в цьому питанні і готові допомогти українській стороні», - зазначається в заяві.

Інститут також наголошує, що «із здивуванням сприйняв інформацію Українського інституту національної пам’яті, що у відповідь на демонтаж пам'ятника у Грушовичах українська сторона призупинить процес легалізації польських меморіальних об’єктів на території України».

Нагадаємо, 26 квітня активісти і представники польських націоналістичних організацій розібрали на кладовищі села Грушовичі поблизу Перемишля надгробний пам'ятник воїнам УПА, який до цього вже псувався вандалами.

В Україні обурені демонстративними і зухвалими діями щодо українського пам'ятника в польському селі Грушовичі поблизу Перемишля.

Джерело: Європейська правда