У Польщі розсекретили документ щодо співпраці з Росією

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Володимир Путін та Дональд Туск

Політики правлячої партії «Право і Справедливість» (PiS) вже назвали документ «скандальним»

У розсекреченому документі МЗС Польщі, підготовленому Східним департаментом відомства 12 квітня 2010 року, зазначається, що візит тодішнього прем'єр-міністра РП Дональда Туска 7 квітня до Смоленська і катастрофа президентського літака 10 квітня створили «простір доброзичливості» у польсько-російських відносинах.

Документ оприлюднили напередодні в ефірі телеканалу TVP INFO, повідомляє Укрінформ.

«Зустріч прем'єрів Польщі і Росії 7 квітня у Катині, а також трагічна загибель польської делегації в авіакатастрофі у Смоленську 10 квітня створили особливий клімат у двосторонніх відносинах, який значно розширює простір до діалогу, співпраці і примирення», - цитує телеканал витяг з документа зовнішньополітичного відомства.

У листі пропонується ряд дій, які мала б виконати Польща. Зокрема, йшлося про полюбовне вирішення питання стосовно позовів громадян РП проти Росії в Європейському суді з прав людини у Страсбурзі щодо польських жертв Катині за умови розсекречення Москвою матеріалів тієї справи. Крім того, в 90-річчя польсько-більшовицької війни 1920 року пропонувалося згадати про трагічну долю червоноармійців у польському полоні. В МЗС Польщі також пропонували реалізувати декілька спільних з Росією ініціатив на рівні ООН.

У коментарі з цього приводу чинний глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що за цю справу має взятися прокуратура.

«Якщо нас попросять про експертизу, то ми зможемо оцінити, чи це була покірливість, чи підпорядкованість. Натомість я хотів би, аби цією справою зайнявся суд і прокуратура»,- підкреслив глава польської дипломатії.

Політики правлячої партії «Право і Справедливість» (PiS) вже назвали документ «скандальним». На їхню думку, він свідчить про те, що в попередньому уряді «Громадянської платформи» (РО) були люди, «які думали по-російськи, а не по-польськи». Натомість у РО підкреслюють, що після катастрофи усі говорили про примирення з росіянами, на чому навіть наголошував упродовж певного часу чинний лідер PiS Ярослав Качинський.

Це вже другий оприлюднений останнім часом у Польщі документ МЗС РП щодо польсько-російських відносин, підготовлений у перші роки правління РО.

Зокрема, у січні МЗС Польщі оприлюднило документ «Тези про політику РП щодо Росії й України», підготовлений 4 березня 2008 року у Східному департаменті зовнішньополітичного відомства Польщі для тогочасного глави МЗС Радослава Сікорського, який він рекомендував прем'єр-міністру. У документі польському уряду пропонувалося «пожвавити» діалог з Росією з огляду на економічні інтереси і спільність культурних та інтелектуальних інтересів Варшави і Москви, що є «великою політичною цінністю для Польщі». У документі зазначалося, що для Заходу Росія є важливим союзником у боротьбі з ісламським тероризмом, а також «великим сховищем ресурсів, які можуть значно економічно підтримати західний світ». У документі також пропонувалося використовувати «реалістичний» і «дружньо-критичний» підхід щодо України.

Публікацією цих документів правляча коаліція PiS намагається продемонструвати громадськості, що попередня влада йшла на необгрунтовані поступки Росії, зокрема й у контексті розслідуванні Смоленської катастрофи, передавши слідство виключно в руки росіян і не вимагаючи від самого початку передачі Варшаві уламків розбитого літака президента Лєха Качинського.