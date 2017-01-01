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    У Польщі відкривається саміт глав парламентів країн Центрально-Східної Європи

    • Сьогодні, 10:18
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    Варшава
    Варшава

    Під час першої сесії глави парламентів поговорять про міжнародну політику і безпеку, а під час другої - про інфраструктуру

    У Варшаві у середу, 17 травня, розпочинається дводенний саміт глав парламентів країн Центрально-Східної Європи.  

    Головними темами переговорів будуть безпека регіону у світлі нинішніх загроз, співпраця у сфері інфраструктури у коридорі «північ-південь» та зростання ролі національних парламентів у міжнародній політиці, повідомляє Укрінформ.

    Маршалок Сейму Марек Кухцінський раніше заявляв, що зустріч буде нагодою, щоб «спільно подумати над майбутнім континенту, регіону, держав і народів».

    Він додав, що переговори також стосуватимуться майбутнього ЄС, зміцнення, відкритості на співпраці ЄС з іншими країнами. 

    У середу ввечері з лідерами парламентів зустрінеться президент Польщі Анджей Дуда. 

    Пленарні засідання форуму відбудуться у четвер. Під час першої сесії глави парламентів поговорять про міжнародну політику і безпеку, а під час другої - про інфраструктуру.

    Свій приїзд до Варшави задекларували глави парламентів або їх заступники з України, Азербайджану, Боснії і Герцеговини, Болгарії, Хорватії, Чорногорії, Грузії, Казахстану, Литви, Латвії, Молдови, Сербії, Словаччини, Туреччини та Угорщини.

    Очікується, що крім зустрічі з президентом РП Анджеєм Дудою поряд з іншими главами парламентів, голова Верховної Ради України Андрій Парубій проведе в середу переговори з маршалками Сейму та Сенату РП Мареком Кухцінським та Станіславом Карчевським.

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