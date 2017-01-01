У Польщі внаслідок трагічної бійки затримано вже 28 осіб

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Міністр внутрішніх справ Польщі повідомив про затримання 28 осіб, серед яких 4 працівники ресторану і 24 особи, які брали участь у вуличних сутичках

Унаслідок бійки 31 грудня в місті Елк у Північно-Східній Польщі, де загинув 21-річний поляк, а також після вуличних заворушень 1 січня, вже затримано 28 осіб, передає Польське радіо.

Зазначається, що на його тілі виявлено дві колоті рани, ймовірно, ножові. Як повідомив районний прокурор Войцех Піхтель, у понеділок, 2 січня, планується розтин тіла загиблого.

Звинувачення у вбивстві висунуто громадянинові Тунісу. Бійка виникла 31 грудня при ресторані з кебабом. Поліція повідомила про затримання чотирьох чоловіків, серед яких були іноземці. Неофіційно відомо, що, крім тунісця, йдеться про громадян Алжиру та Марокко.

Після трагічного фіналу бійки 1 січня в центрі Елка зібралася юрба, хтось повибивав скло у вітринах і знищив майно ресторану. Почалися сутички з поліцію.

2 січня міністр внутрішніх справ Маріуш Блащак повідомив про затримання 28 осіб, серед яких 4 працівники ресторану і 24 особи, які брали участь у вуличних сутичках. За його словами, вбивць, а також хуліганів, які нищили майно, буде суворо покарано. Очільник відомства внутрішніх справ додав, що зараз у місті безпечно, за ситуацією стежить поліція.

Як повідомляв «Главком», масова бійка зі стріляниною сталася в кафе на Миколаївщині 1 січня.