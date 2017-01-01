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Znaj.ua Термін «катинський злочин» – узагальнений, він означає розстріли в квітні-травні 1940 року.

1940 року було розстріляно 22 тисячі поляків

Сьогодні, 13 квітня, у Польщі вшановують пам'ять жертв Катині. Цього дня 1943 року з’явились перші німецькі повідомлення про трагедію: навесні 1940 року було розстріляно близько 15 тисяч польських військовослужбовців і 7 тисяч цивільних осіб (за даними польської сторони).

Термін «катинський злочин» – узагальнений, він означає розстріл в квітні-травні 1940 року майже 22 тисяч польських громадян, що утримувалися в тюрмах і таборах НКВС СРСР. Їх розстріляли і поховали у Катинському лісі неподалік Смоленська

Як повідомляв «Главком», 10 квітня 2010 року неподалік від військового аеродрому під Смоленськом розбився літак із президентом Польщі Лєхом Качинським та високопосадовцями польської влади. Тоді в катастрофі загинули всі 96 осіб, які перебували на борту Ту-154М.

Згідно з останніми даними підкомісії з питань розслідування Смоленської катастрофи при Міноборони Польщі президентський літак під Смоленськом розпався в повітрі.