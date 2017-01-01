У Польщі заарештували 9 українців за підпільне виробництво цигарок

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Прикордонники затримали під час виробництва сигарет дев'ятьох українців і п'ятьох громадян Польщі

Польські прикордонники ліквідували підпільну тютюнову фабрику і конфіскували 3,5 млн сигарет і 14,5 тонн різаного тютюну

У Польщі дев'ятьох громадян України заарештували за підпільне виробництво цигарок, підозрюваним загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру прикордонної служби Польщі.

Під час масштабної спецоперації у Лодзькому воєводстві прикордонники у двох містах – Пйотркув-Трибунальський і Томашув Мазовецький – затримали на гарячому під час виробництва сигарет дев'ятьох українців і п'ятьох громадян Польщі.

Як з'ясувалося, у цеху працювали дві промислові лінії, які нарізали, сушили, ароматизували тютюн, виготовляли сигарети та упаковки до них.

Повідомляється, що раніше на гарячому під час виробництва цигарок було затримано дев'ятьох українців у віці від 23 до 59 років. У даній справі затримано ще п'ятьох громадян Польщі, які займалися контрабандою, виробництвом і розповсюдженням нелегальних цигарок у країнах Європейського союзу.

Крім того, прикордонники ліквідували підпільну тютюнову фабрику і конфіскували 3,5 млн сигарет і 14,5 тонн різаного тютюну. Збитки бюджету Польщі оцінюються в 21 млн злотих (близько 5 млн доларів). Також повідомляється, що суд попередньо заарештував українців на три місяці, їм загрожує до 5 років позбавлення волі і високі штрафи.