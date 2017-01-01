У Польщі засудили українця за спробу дати хабар прикордоннику

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Чоловік намагався проїхати кордон в автомобілі із тонованим склом

У пункті пропуску «Корчова», що на українсько-польському кордоні затримали громадянина України, який намагався підкупити працівника прикордонної служби Польщі.

31-річний громадянин України хотів в’їхати на територію Польщі, незважаючи на те, що його автомобіль Mitsubishi не відповідав технічним вимогам Євросоюзу. У машині були затемнені вікна.

Згідно із Віденською конвенцією та правилами дорожнього руху Польщі, прикордонник зобов’язаний відмовити у в’їзді до Польщі водіям, чиї автомобілі загрожують безпеці дорожнього руху. Згідно із польським правом переднє та бокові скла в автомобілях повинні пропускати не менше 70% світла.

Як інформує сайт прикордонної служби Польщі, громадянин України запропонував прикордоннику 100 доларів США аби той дозволив йому в’їхати до Польщі. Водія відразу ж затримали.

За скоєний злочин суд засудив українця до одного року ув’язнення умовно із відтермінуванням на два роки випробовувального терміну.