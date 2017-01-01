У Польщі заявили, що підставою для відміни антиросійських санкцій є виконання Мінських угод

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Польща у питанні санкцій щодо Росії займає рішучу позицію, зазначили в МЗС Польщі

Наразі не має підстав для скасування санкцій проти Росії. Необхідною передумовою для їх відміни є виконання Москвою Мінських домовленостей.

Про це заявив заступник глави МЗС Польщі Конрад Шиманський, пише Wnp.pl.

«Поки що немає причин, щоб відміняти це рішення (пр. введення санкцій – ред.). Підставою для відміни санкцій залишається виконання Мінських домовленостей. Це є також і польською позицією», – заявив Шиманський.

За його словами, Польща у питанні санкцій займає рішучу позицію. Він наголосив, що на всіх європейських зустрічах Варшава підкреслює, що санкції як і конфронтація з Росією не є самоціллю.

«Але в даному випадку усі елементи санкційного режиму є пропорційною відповіддю на те, що робить Росія, особливо в Україні, а й загалом»,- наголосив Шиманський.

Він додав, що Росія продовжує тестувати Захід на його міцність і здатність реагувати на різні ситуації. Йдеться, зокрема, про порушення повітряного і морського простору в районі Балтійського моря чи стратегію Росії в Сирії. Він зауважив, що це не є однозначними підставами для санкцій, але це створює певний клімат.