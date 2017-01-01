У Польщі зіткнулося 76 авто: 32 людини були поранені

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Причиною зіткнення перших двох вантажівок, які спричинили «ланцюгову реакцію», стала погана видимість через туман

У Польщі через погану видимість на трасі зіткнулося 76 автомобілів. Внаслідок аварії 32 людини були поранені.

Про це повідомляє місцевий телеканал tvn24.

Як зазначається, аварія сталася близько 9:00 ранку за місцевим часом. Причиною зіткнення перших двох вантажівок, які спричинили «ланцюгову реакцію», стала погана видимість через туман.

«Одне авто врізалося в інше. Потім стався «ефект доміно», — повідомив молодший інспектор місцевої полції Джоанна Кацка.

Згідно з повідомленням, в результаті аварії 32 людини були поранені, двоє з них перебувають у важкому стані.

Джерело: Громадське