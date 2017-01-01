У Польщі зіткнулося 76 авто: 32 людини були поранені
- Вчора, 23:17
-
Розсилка
Причиною зіткнення перших двох вантажівок, які спричинили «ланцюгову реакцію», стала погана видимість через туман
У Польщі через погану видимість на трасі зіткнулося 76 автомобілів. Внаслідок аварії 32 людини були поранені.
Про це повідомляє місцевий телеканал tvn24.
Як зазначається, аварія сталася близько 9:00 ранку за місцевим часом. Причиною зіткнення перших двох вантажівок, які спричинили «ланцюгову реакцію», стала погана видимість через туман.
«Одне авто врізалося в інше. Потім стався «ефект доміно», — повідомив молодший інспектор місцевої полції Джоанна Кацка.
Згідно з повідомленням, в результаті аварії 32 людини були поранені, двоє з них перебувають у важкому стані.
Odcinek A1 Piotrkow-Lodz nieprzejezdny po 2 karambolach 76 samochodow. 32 rannym udzielona pomoc #TOKFM @TOKFM_NEWS pic.twitter.com/bUvPC2R7kK— Bartosz Kondziołka (@kondziolka_tok) 26 січня 2017 р.
Джерело: Громадське