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У Полтаві двох чоловіків затримали за спробу підкупити поліцейського

Підприємці-корупціонери затримані в порядку ст.208 КПК України, обом оголошено підозру

За безпроблемне надання ліцензії на здійснення функціонування аптечної мережі підприємці запропонували посадовцю Полтавської поліції значну суму грошей. При передачі поліцейському першого «траншу» хабара корупціонерів затримали працівники Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та військової прокуратури Полтавського гарнізону.

До Полтавського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України надійшов рапорт начальника Управління протидії наркозлочинності поліції Полтавської області. 31-річний капітан поліції повідомив, що до нього звернувся керівник фармацевтичного підприємства і запропонував 260 тисяч гривень за сприяння в продовженні терміну дії ліцензії на діяльність мережі аптек в Полтавському регіоні.

За матеріалами УВБ військовою прокуратурою Полтавського гарнізону було розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Наступного разу директор підприємства відправив свого представника в кабінет до посадовця поліції з першою частиною від запропонованої суми – 35 тисячами гривень. Відразу після передачі хабара 46-річний чоловік був затриманий бійцями відділу швидкого реагування ДВБ НПУ, оперативниками Полтавського УВБ та слідчими військової прокуратури. Надані поліцейському кошти вилучено як речовий доказ.

В подальшому правоохоронці затримали і самого 41-річного керівника зазначеного фармацевтичного підприємства та провели обшуки за місцем проживання фігурантів та на території фірми.

На теперішній час підприємці-корупціонери затримані в порядку ст.208 КПК України, обом оголошено підозру. Один із затриманих є депутатом обласної ради. За спробу підкупити поліцейського затриманим загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.