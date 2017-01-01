У Полтаві повернули тепло у батареї
- Сьогодні, 16:45
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Опалювальний сезон в Полтаві
Раніше у Полтаві відновлюють опалення у навчальних закладах
У Полтаві відсьогодні продовжили опалювальний сезон у зв'язку із різким погіршенням погодних умов. Відповідне розпорядження підписав міський голова Полтави Олександр Мамай.
Раніше у Полтаві відновлюють опалення у навчальних закладах.
Як повідомлям «Главком», вчора теплопостачання відновили у Львові.
Нагадаємо, у НКРЕКП розповіли, як зменшать тарифи на опалення.
Нагадаємо, через похолодання українські міста частково відновили опалювальний сезон.
Втім, у столиці опалення не включатимуть. Однак через різке похолодання у Києві можуть змінити графік відключення гарячої води.
Джерело: УНН