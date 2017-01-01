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    У Полтаві повернули тепло у батареї

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    Опалювальний сезон в Полтаві
    Опалювальний сезон в Полтаві

    Раніше у Полтаві відновлюють опалення у навчальних закладах

    У Полтаві відсьогодні продовжили опалювальний сезон у зв'язку із різким погіршенням погодних умов. Відповідне розпорядження підписав міський голова Полтави Олександр Мамай.

    Раніше у Полтаві відновлюють опалення у навчальних закладах.

    Як повідомлям «Главком», вчора теплопостачання відновили у Львові.

    Нагадаємо, у НКРЕКП розповіли, як зменшать тарифи на опалення.

    Нагадаємо, через похолодання українські міста частково відновили опалювальний сезон.

    Втім, у столиці опалення не включатимуть. Однак через різке похолодання у Києві можуть змінити графік відключення гарячої води.

    Джерело: УНН

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