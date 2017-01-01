У Полтаві пристрасті накаляються: активісти знову блокують мерію

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Активісти у Полтаві

О 9 годині понеділка почався пікет мерії

Сьогодні, 10 квітня, о 8-й ранку чиновники Полтавської міськради не змогли потрапити на роботу. Активісти пускають лише спецслужби і прибиральниць, так як з нетерпінням чекають мера Полтави Олександра Мамая.

Блокування входів міськради триває четвертий день: активісти не підуть, поки Мамай не збере позачергову сесію міськради.

О 9 годині понеділка почався пікет мерії, біля будівлі збираються городяни, багато поліції і карети «швидкої допомоги», повідомляє сайт Полтави.

Нагадаємо, 5 квітня біля газетної арки по вул Соборності у Полтаві розпочалась акція протесту. Активісти хотіли відстояти арку задля повернення їй первісного вигляду.

Згодом розпочались сутички, внаслідок чого трьох людей госпіталізували. Поліція затримала вісьмох найактивніших осіб. Двох поранених під час сутичок у центрі Полтави прооперували.

6 квітня у Верховній Раді України було зареєстровано проект постанови про призначення позачергових виборів міського голови Полтави.

Після сутичок біля газетної арки поліція відкрила п'ять кримінальних проваджень.

В суботу у Полтаві відбувся пікет під приміщенням будівлі Головного управління Національної поліції в області.

У неділю будівлю міської ради обшукали піротехніки з собаками – шукали вибухівку.

У ніч на 10 квітня в Полтаві невідомі кинули пляшку з запалювальною сумішшю на подвір’я матері голови Полтавської міської організації ВО «Свобода» Юліана Матвійчука.