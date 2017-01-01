У Полтаві теж розвалюється міст (ФОТО)
- Сьогодні, 13:06
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Падіння електроопори на мосту в Полтаві
На мосту впала електроопора
У місті Полтава на мосту Половки-Браїлки, який ще називають половчанським, упала електроопора. Про це повідомляють у соцмережах.
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Судячи з фотографій у Facebook, електроопора перекрила рух транспорту на одній полосі мосту.
Нагадаємо, що 27 лютого у Києві обвалився Шулявський міст. Мер столиці Віталій Кличко озвучив причини обрушення мосту.
Після обвалу Шулявського мосту він звільнив свого заступника.
Про всі подробиці цієї надзвичайної події читайте тут.