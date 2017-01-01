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    У Полтаві теж розвалюється міст (ФОТО)

    • Сьогодні, 13:06
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    Падіння електроопори на мосту в Полтаві
    Падіння електроопори на мосту в Полтаві

    На мосту впала електроопора

    У місті Полтава на мосту Половки-Браїлки, який ще називають половчанським, упала електроопора. Про це повідомляють у соцмережах.

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    Судячи з фотографій у Facebook, електроопора перекрила рух транспорту на одній полосі мосту.

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    Нагадаємо, що 27 лютого у Києві обвалився Шулявський міст. Мер столиці Віталій Кличко озвучив причини обрушення мосту.

    Після обвалу Шулявського мосту він звільнив свого заступника.

    Про всі подробиці цієї надзвичайної події читайте тут.

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