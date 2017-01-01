У понеділок ЄС остаточно затвердить безвіз для Грузії

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Безвіз для Грузії та України

Відносно України процес візової лібералізації має продовжитися 28 лютого

У понеділок, 27 лютого, Євросоюз остаточно затвердить рішення про скасування візових вимог для громадян Грузії, яке набуде чинності до кінця березня.

Це питання включене до порядку денного засідання Ради ЄС у понеділок.

Одночасно з рішенням щодо Грузії міністри країн-членів ЄС також остаточно схвалять новий механізм призупинення безвізових режимів для усіх третіх країн. Ці питання будуть затверджені без обговорення.

Далі, за процедурою законодавчий акт про внесення Грузії до переліку третіх країн, громадянам яких скасовуються візові вимоги для короткострокових подорожей до країн-членів ЄС, буде опублікований та набуде чинності через двадцять днів. Як прогнозується, це має статися до кінця березня.

Відносно України, як очікується, процес візової лібералізації має продовжитися 28 лютого, коли Рада ЄС, Європарламент та Єврокомісія розпочнуть тристоронні переговори про проект законодавчого акту щодо скасування візових вимог для українців. Після подальшого голосування у Європарламенті та затвердження Радою ЄС безвіз для України може набути чинності за кілька місяців.