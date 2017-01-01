У понеділок Україну знову морозитиме

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Посилення морозу

На сході країни очікуються морози до 25 градусів

У понеділок, 30 січня, в Києві хмарно з проясненнями, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -11...-13 градусів, удень -7...-9 градусів. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-східний, 5-10 м/с, температура вночі -7 ...-12, вдень 0 ...-5. У Карпатах без істотних опадів, температура вночі -11 ...-16, вдень 0 ...-5.

На півночі України хмарно з проясненнями, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-східний, 5-10 м/с, температура вночі -11 ...-18, вдень -5 ...- 13; у Сумській області вночі -20 ...-24, вдень -12 ...-17; у Житомирській області вночі -8 ...-13, вдень -3...-7.

У центрі України хмарно з проясненнями, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-східний, 5-10 м/с, температура вночі -11 ...- 19, вдень -6 ...-13; у Полтавській і Дніпропетровській областях вночі -19...-24, вдень -11 ...-17.

На сході України хмарно з проясненнями, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с, температура вночі -19 ...-25, вдень -11 ...-17.

На півдні України хмарно з проясненнями, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с, температура вночі -11 ...-17, вдень -5 ...- 11, у Запорізькій області вночі -18 ...-23, вдень -10 ...-15, в Одеській області вночі -6 ...-11, вдень -2 ...-7.

У Криму хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м /с, температура вночі -7 ...- 12, вдень -1 ...-6. У Ялті без істотних опадів, температура вночі -5 ...- 7, вдень -1 ...- 3.

Джерело: Українські новини