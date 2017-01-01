У понеділок в Україні ще будуть заморозки

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Заморозки на грунті

У Карпатах дощ із мокрим снігом

Сьогодні, 24 квітня, в Києві хмарно з проясненнями, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +1...+3 градуси, на поверхні ґрунту та в повітрі заморозки 0...- 5 градусів, вдень +10...+12 градусів.

На заході України хмарно з проясненнями, місцями дощ, вночі з мокрим снігом, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +2...-3 градуси, на поверхні ґрунту та в повітрі заморозки 0...- 5 градусів, вдень +8...+14 градусів. У Карпатах дощ із мокрим снігом, температура вночі -3...- 8 градусів, вдень 0...+5 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +2...-3 градуси, на ґрунті та в повітрі заморозки 0...-5 градусів, вдень +8...+14 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, місцями дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі -1...+6 градусів, на ґрунті й у повітрі заморозки 0...-5 градусів, вдень +8...+14 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, сильні дощі, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +1...+6 градусів, удень +6...+12 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, місцями дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +1...+6 градусів, вдень +9...+14 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, вночі та вранці дощ, вдень без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +3...+8 градусів, вдень +9...+14 градусів. У Ялті вночі та вранці дощ, вдень без опадів. Температура вночі +6...+8 градусів, вдень +11...+13 градусів.