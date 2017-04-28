У Порошенка назвали нового главу НБУ - Bloomberg

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Фото: Уніан Володимир Лавренчук

Нацбанк очолить голова правління «Райффайзен банку Аваль»

Президент Петро Порошенко визначився з кандидатурою голови правління «Райффайзен банку Аваль» Володимира Лавренчука на посаду голови Нацбанку. Про це повідомляє міжнародне агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела.

За даними агентства, президент Петро Порошенко запропонує голові правління «Райффайзен банку Аваль» Володимиру Лавренчуку очолити НБУ.

У п'ятницю інше міжнародне агентство Reuters повідомило, що Європейський банк реконструкції та розвитку підтримує кандидатуру Лавренчука.

Нещодавно Лавренчук публічно заявив, що готовий очолити НБУ.

Нагадаємо, 10 квітня Валерія Гонтарева на прес-конференції оголосила про свою відставку. Залишити посаду вона має за місяць, 10 травня 2017 року.

Як повідомляв «Главком», серед можливих кандидатів на посаду глави НБУ Роман Шпек, Богдан Данилишин, Костянтин Ворушилін та Олександр Гриценко.

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