У Порошенка назвали умови припинення блокади Донбасу

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Артур Герасимов

Блокада може бути припинена за трьох умов

Представник президента у Верховній Раді Артур Герасимов назвав умови припинення економічної блокади Донбасу. Про це він розповів в ефірі програми «Лівий берег з Сонею Кошкіною».

«Блокада може бути припинена за трьох умов: повне припинення вогню, відведення важкої техніки і повернення підприємств під українську юрисдикцію», - заявив Герасимов.

Він додав, що всі ці пункти входять до Мінських домовленостей, які Україна повністю виконує.

Герасимов відкинув твердження, що рішення РНБО про запровадження офіційної блокади стало спонтанною реакцією влади на блокаду торгівлі з окупантами, яку вже майже два місяці вели ветерани АТО.

«Базовий принцип, який ми повинні обговорити, - потрібно чітко відрізняти блокаду і рішення РНБО. Коли ми говоримо про рішення РНБО, то воно стало відповіддю на одну просту річ - на те, що підприємства на окупованій території були по-простому сказати «відтиснуті» бойовиками, і далі була чітка вимога, що «тепер, шановні колеги, ви повинні платити гроші, нам, терористам!» - сказав представник президента в парламенті.

Він запевнив, що до недавніх подій гроші окупантам не надходили, оскільки це були українські підприємства, тому всі фінансові операції відбувалися під українською юрисдикцією.

Нагадаємо, 15 березня РНБО ухвалила рішення щодо припинення переміщення вантажів через лінію зіткнення.

16 березня президент Петро Порошенко підписав це рішення.

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Джерело: Укрінформ